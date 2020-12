Rusia tendría un interés en mantener buenas relaciones con Colombia

Victor Sujov, periodista de Sputnik, se refirió a la tensión diplomática que se produjo entre Colombia y Rusia tras conocerse que unos funcionarios diplomáticos estarían realizando labores de espionaje en Colombia.

Sujov señaló que es muy lamentable que ocurran casos de expulsiones de ciudadanos ya sea en Colombia o Rusia, sin embargo, recalcó que esta situación no es una noticia que sea portada de los medios rusos.

"En muchas agencias si se cubrió la noticia diciendo que Rusia había protestado por la expulsión de funcionarios rusos y ante esta situación se tomó una decisión simétrica".

De igual manera, el periodista de Sputnik recalcó que no conoce Colombia y por ello no puede saber el por qué habría unos funcionarios rusos interesados en espiar al país. Sin embargo, señaló que es muy común que surjan versiones sobre el uso de las embajadas como una 'tapadera' para realizar misiones de reconocimiento o espionaje.

"Es un caso común y corriente que detecten a personas sospechosas que bajo una inmunidad diplomática realicen espionaje, por eso se se convierten en personas no gratas".

No obstante, Sujov aseguró que no tiene la posibilidad de asegurar que el gobierno ruso tenga espías en Colombia, pues no tiene información o fundamentos para emitir un juicio sobre este hecho.

Por otra parte, Victor Sujov aseguró que Rusia tiene un interés en mantener buenas relaciones con todos los países de América Latina y recalcó que la comunidad rusa percibe con buenos ojos a Colombia.

Finalmente, Sujov manifestó que las versiones de la presunta injerencia del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos mediante el uso de hackers y ataques informáticos, son afirmaciones infundadas.

"Puede ser que haya razones para lanzar esas afirmaciones, pero sinceramente ya estamos un poco aburridos de estas acusaciones infundadas y cuando solicitamos hechos concretos que las comprueben y estas pruebas nunca se presentan".