Sacerdote ofreció misa por internet y por error activó los graciosos filtros

El mundo parece perder el humor en medio del confinamiento obligatorio que tiene a medio planeta en cuarentena por la rápida propagación del coronavirus.

A propósito de esta situación, un cura de origen italiano decidió arriesgarse a hacer algo para estar cerca de los feligreses: transmitir una misa por streaming.

Le puede interesar: Bolsonaro criticó el confinamiento al tildar de "gripecita" al Covid-19

Su experimento salió mejor de lo que esperaba pues su video se popularizó en las redes sociales. Todo fue gracias a un error impensado: dejar los divertidos filtros de su celular activos mientras transmitía su mensaje.

En medio de la soledad de su iglesia, rodeado de cuadros, figuras religiosas, velas y varios símbolos religiosos, el sacerdote comenzó a hablar de lo bueno, de lo correcto y del respeto por el otro.

Sin embargo, el mensaje comenzó a perderse cuando sobre su cabeza, apareció un colorido casco intergaláctico, posteriormente, de la nada se muestran unas pesas de color naranja que se mueven como por arte de magia a su alrededor.

Sin duda, el clérigo no tenía ni idea de lo que estaba pasando pues sigue hablando con normalidad.

Lea también: Epidemiólogo pronostica 800 muertos por coronavirus en Colombia al 19 de abril

Inmediatamente, aparece a su alrededor una lluvia de estrellas amarillas que le da un aspecto propio de la divinidad.

En seguida, de nuevo sobre su cabeza aparece un sombrero y unas gafas negras, como si fuera un gangster de la Cosa Nostra, la conocida mafia siciliana.

Este video, que fue muy compartido por redes sociales, para algunos internautas es un mensaje de que la diversión y la felicidad no pueden apagarse en medio del confinamiento.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT