Sacerdote pide a los fieles ofrendas más generosas: “Yo sé quién da”   

En medio de la pandemia todos los sectores han sufrido el efecto del encierro, que ha derivado en una gran fragilidad económica de la que ningún país se ha podido recuperar. En este contexto, algunos líderes religiosos han protagonizado lamentables escándalos donde le piden mucho dinero a sus seguidores en el nombre de Dios.

Al menos así lo comprobaron los creyentes de la Iglesia Cristo de Valdepeñas (España), quienes tuvieron que soportar un largo regaño del cura, que les sacó en cara su falta de generosidad con ese templo, pues afirmó que los dueños del lugar pagaron un millón de euros para restaurarlo.

"Nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar por la restauración del templo, se ve que eso no les importa. (...) Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto. Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado", aseguró en tono irónico.

Asimismo, menospreció a los fieles que menos dinero daban, gracias a unas donaciones denominadas como 'inscripción'. En este punto, explicó que las personas que más ofrendan, daban cerca de 50 euros al mes, y las que menos ofrendaban, daban cerca de 6 euros. Al decir eso dijo: "10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas".