Alejandro Eder, quien fue candidato a la Alcaldía de Cali y es consultor de resolución de conflictos, en el año 2001 trabajaba en New York como banquero de inversión en un edificio que queda justo enfrente de las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre, salió con un poco de retraso para su trabajo, abordó un tren y justo se tenía que bajar en la estación de la torre Sur, la primera que colapsó.

“ A las 8:45 a.m. el tren se detuvo en una estación antes, pero nadie decía que pasaba y luego me di cuenta que a esa hora se estrelló el primer avión. El conductor nos dijo que estaban cerradas todas las estaciones, y por eso decidí caminar para llegar a mi trabajo y cuando estaba cruzando la Avenida 5, vi las Torres incendiadas y le pregunté a una señora que me contó que un avión se había estrellado en el edificio y pensé que estaba loca”, dijo.

Alejandro sentía incertidumbre, pero nunca pensó que estaba presente en una de las emergencias que cambiaría el rumbo del mundo.

“ Veía muchos bomberos pasando, cogí una cámara desechable para tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo, cuando mucha gente decía que también había ataques en Washington. Empecé a llamar a mi mamá para decirle que estaba bien, luego de varios intentos me entró la llamada a mi familia”, aseguró Eder.

Luego de haberse comunicado con sus familiares, él observó cómo se desplomó la primera torre y siempre recordará el ruido de los vidrios quebrándose.

“ Salí corriendo a una barrio Soho, donde vivía un primo cuando él abrió la puerta y gritó porque pensaba que estaba muerto. Nos paramos en una plazoleta y ahí observamos cuando se desplomó la segunda, fue mucho más impactante porque nunca se me pasó por la cabeza que se podían caer. Se volvieron a escuchar el ruidos de los vidrios, el llanto y los gritos de desesperación de las personas, sentí mucho temor y odio porque pensé que se habían muertos mis compañeros de trabajo".



Según su relato, luego de la caída de la segunda torre empezaron a sobrevolar aviones de guerra y empezaron a militarizar la ciudad, situación que para Alejandro era nueva y aterradora.

“ Durante varios meses se sintió la zozobra y por eso tomé una decisión personal de desistir de la carrera como financiero en New York, que era muy comprometedora y volví a Colombia para luchar por el desarrollo de mi país”.

Alejandro Eder, solo ha ido una vez al monumento de las Torres Gemelas y aseguró que lo que más le llamó la atención fue las cascadas de agua, las cuales tienen el mismo ruido de las ventanas que se quebraron cuando se cayeron las torres.