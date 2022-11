Satena cumple con éxito primer vuelo a Venezuela, tras la reactivación aérea

A las 11:16 am, hora venezolana, aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El vuelo de la aerolínea pública de Colombia, Satena, con lo que quedó abierta totalmente la conectividad aérea entre ambos países, luego que la tarde del lunes volara desde Caracas, un avión de Turpial Airlines.

El vuelo 9R8920, correspondiente a un avión modelo Embraer 145, llegó con unos 45 pasajeros a la terminal venezolana, luego de partir de la capital colombiana.

Lea además: Satena despega el primer vuelo entre Bogotá y Caracas en casi 3 años

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, viajó en el avión y a su llegada a suelo venezolano destacó que a pesar de las dudas, finalmente Satena pudo volar a Caracas.

"Se ha hablado que no íbamos a estar acá, que Satena no llegaba, que esto no era posible y si se pudo, se pudo gracias a nuestro embajador Benedetti y al presidente Gustavo Petro. Lo prometió en campaña y apenas llegó a gobernar lo primero que hizo fue restablecer la hermandad de nuestro países. Por primera vez en la historia, Satena hizo un vuelo internacional y no cualquier vuelo, no a La Florida, no a Aruba, lo hizo para restablecer la hermandad entre Colombia y Venezuela.

Más noticias en este espacio: Video: Un detenido tras intentar arrojar huevos contra Carlos III

El funcionario colombiano adelantó que en principio Satena volará los miércoles a Caracas pero ya han solicitado a las autoridades locales que se habiliten las días viernes. La aerolínea Turpial volará lunes y sabado.

El ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velásquez, ha catalogado como una gran victoria tanto de los presidentes Maduro y Petro que se haya consolidado la conectividad aérea entre ambos paises y destaca que los grandes beneficiados serán los usuarios por precios económicos.