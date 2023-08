Se alargó las piernas para gustarle a su esposo, terminaron y ahora se arrepiente

Las cirugías plásticas se han convertido en uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en todo el mundo, pues hay quienes se dejan influenciar por las críticas de sus familiares y amigos y llegan a pagar una millonada con el fin de verse mejor

Y es que hay veces en las que estas cirugías puede desencadenar algunos problemas de salud o hasta la misma muerte. De igual forma, hay algunas personas que después de la operación se arrepienten, pero ya es demasiado tarde para cambiar la decisión.

Esto le ocurrió a Theresia Fischer, una modelo alemana de 31, quien estaba cansada de los comentarios negativos de su exesposo y decidió realizarse una operación para alargar sus piernas.

“Theresia, sabes que me gustan las mujeres grandes. Así que esto me gustaría mucho. Podrías medir hasta 14 centímetros más. No puedes hacer nada sin mí. Me necesitas”, fue uno de los comentarios que la llevó a tomar esta decisión.

Fue así que un día, cansada por los comentarios de su ex, decidió gastar más de 130.000 libras esterlinas (más de 673 millones de pesos colombianos).

La mujer media 1,67 metros de altura cuando tomó la determinación de realizarse la operación que fue dividida en dos etapas, con las que le añadieron 14 cm a con varillas telescópicas ajustables.

En la primera operación, la mujer aumentó 8.5 cm y con la segunda sumó otros 5,5 cm, por lo que llegó a medir 14 cm. Aunque fue algo doloroso, logró una gran recuperación y después de un tiempo pudo hacer deporte y sus actividades cotidianas.