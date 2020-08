Se casó la hija de Alejandro Fernández, pero su abuelo Vicente no asistió

A sus 22 años Camila, hija del cantante Alejandro Fernández, sorprendió al contraer matrimonio en plena pandemia con su novio Francisco Barba, de 28 años, con quien sostiene una relación hace apenas nueve meses.

La boda se realizó en Jalisco, Guadalajara, en medio de algunas críticas por supuestamente no cumplir con los protocolos de bioseguridad, sin embargo, no asistió toda la familia de los novios y los asistentes portaban tapabocas. Los únicos en la ceremonia que no lo hicieron fueron los novios y el sacerdote.

Sorprendió que entre los primeros invitados en llegar a la Parroquia San Francisco Javier de las Colinas estaba María del Refugio Abarca, conocida como Doña Cuquita, abuela paterna, quien llegó sola sin el gran Vicente Fernández.

“Que sean feliz es mi mejor deseo para ellos, que tomen nuestro ejemplo”, dijo Cuquita a los periodistas que aguardaban afuera de la iglesia.

Según trascendió en los medios mexicanos, el rey de las rancheras no asistió a la ceremonia porque prefirió seguir aislado en su casa, teniendo en cuenta que su vida podría correr riesgo de llegar a contagiarse de coronavirus por lo que prefirió quedarse en su rancho.

Fue toda una celebración de charros. El novio llegó vistiendo un traje de charro, montado en un caballo junto a sus acompañantes. La novia llegó acompañada de su papá ‘El Potrillo’, quien también lució un traje de charro y acompañó a su hija hasta el altar.

“Se me cayó el traje de charro. Me dio nostalgia, me puse a ver las fotos cuando Camila estaba chiquita”, dijo Alejandro, quien le impuso la bendición al ingresar a la iglesia.