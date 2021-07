Se conocen las primeras fotos de la viuda de Jovenel Moise en el hospital

Martine Moise, viuda del presidente de Haití, Jovenel Moise, asesinado hace una semana, publicó este jueves sus primeras fotos en el hospital de Miami, Estados Unidos, en el que se encuentra hospitalizada.

En las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Twitter, se ve a la primera dama consciente, sentada en la cama del hospital, con un brazo vendado.

Las fotos son acompañadas por mensajes escritos en creole y en inglés, en los que agradece a los médicos que le están asistiendo y también habla de su fallecido esposo.

"Yo, Martine Moïse, todavía no creo que mi marido se haya ido así ante mis ojos sin decir una última palabra, este dolor no pasará nunca", afirma la viuda.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP