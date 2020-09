Se declara inocente principal acusado por ataque contra Charlie Hebdo

Ali Riza Polat, acusado de "complicidad" de los crímenes terroristas de los hermanos Kouachi y de Amédy Coulibaly, dijo el viernes ser "inocente", en el tercer día del juicio en París del atentado contra el semanario satírico "Charlie Hebdo".

"Quería decir que soy inocente de los hechos que se me reprochan", declaró este francoturco de 35 años, amigo de Coulibaly, quien asesinó a cuatro judíos en una toma de rehenes en un supermercado de productos kósher y abatió a una policía en un suburbio de París en 2015.

"Estoy aquí por culpa de ciertas personas, de chivatazos mitómanos que han dicho tonterías (...) Delatan pero mienten", dijo Ali Riza Polat, con la cabeza rapada y una mascarilla blanca.

El juicio por los atentados de enero de 2015 contra el semanario satírico y un supermercado de productos kósher, que dejaron 17 fallecidos, comenzó el miércoles en París. Un total de 14 personas están acusadas de haber brindado apoyo logístico a los tres autores materiales de los ataques, que murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

"No se persigue a los verdaderos cómplices", estimó su abogada Isabelle Coutant-Peyre, al inicio del juicio el miércoles.

Ali Riza Polat, amigo de Coulibaly, es sospechoso de haber jugado un papel central en los preparativos de los atentados, en particular el suministro del arsenal utilizado por los atacantes, algo que niega. "He pagado por mi amistad con Amédy. Me desvinculo de lo que hizo, hizo una tontería", afirmó.

Nacido en Estambul, llegó a Francia con tres años y creció en un suburbio de París donde, a "los 22 años" conoció a Coulibaly. "No es un amigo de infancia", insistió. Como los otros acusados, nunca había sido condenado por actos de terrorismo.