Las autoridades estadounidenses aún no tienen claro qué son ni de dónde vienen tres ovnis derribados durante los últimos días en EE. UU. y Canadá. Sin embargo, ante la ola de especulaciones generadas, la Casa Blanca aclaró que no serían de naturaleza extraterrestre.

Cedric Leighton, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, aseguró en diálogo con RCN Radio que las autoridades de este país tienen claro que el primer globo derribado era un instrumento de espionaje del Gobierno Chino.

A diferencia de este, no se tiene claridad de la procedencia ni las características de los últimos tres objetos voladores derribados por EE. UU. Según el analista militar, “podrían ser globos de inteligencia, pero también es posible que sean meteorológicos o comerciales. No tenemos las partes, con lo cual no se sabe exactamente”.

Leighton explicó que estos objetos voladores fueron derribados pues suponían una amenaza para la seguridad de los vuelos comerciales que transitan a una altura similar, “pero en este instante es claro que no portaban armas químicas o biológicas”, dijo.