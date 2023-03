Un caso realmente extraño, así ha sido catalogada la historia de la familia de un hombre identificado como Darren James, quien se vio demasiado contenta, luego de que en su cuenta bancaria apareciera una gran cantidad de dinero, algo que lo convertiría en uno de los millonarios más grandes del mundo.

“Estoy realmente impactado, no sé de dónde vino todo eso. Lo que mi familia y yo pensamos, era que alguien muy pronto iba a tocar nuestra puerta, porque, para empezar, no conocemos a nadie que maneje esa cantidad de dinero”, fue lo dicho por Darren James para ‘Fox’ después de que su pareja sentimental le mostró, desde su teléfono celular, la millonaria suma que recibió en una transferencia.

Y es que la suma de dinero que recibió este hombre superaba los 50.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 240 billones de pesos colombianos, lo que ubicaba a este ciudadano estadounidense como uno de los más ricos del mundo, inclusive, por encima de grandes empresarios que son reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, la felicidad le duró muy poco, y se fue diluyendo, cada vez que iban llegando las dudas, pensando que detrás de todo esto, algún familiar multimillonario que ya no encontraba rumbo a su vida, habría decidido donarle esta cantidad de dinero en forma de cariño, pero inmediatamente desechó esta idea, ya que esto era casi imposible.

“Fue una sensación de felicidad mientras este dinero estuvo allí, ver tantos ceros en la cuenta, fue una sensación agradable ver como se veía esto”, comentó.

Muchas ideas rondaban en su cabeza, teniendo claro que, en caso de quedarse con el dinero, invertiría en la construcción de hospitales infantiles, y en ayuda a su comunidad.

“Bendeciría a otras personas para darle la esperanza de que hay algo positivo en el mundo. Ese es mi sueño”, resaltó, agregando que “me encanta poder bendecir a la gente, Me encanta saber que hago lo correcto.

No obstante, James tenía claro que estas ideas tenían que dejarlas de lado porque enfatizó en que “eso no era de nosotros. No lo ganamos, así que no podemos hacer nada con él”, fue la reflexión que hizo a las horas de que se percató que había esta suma de dinero en su cuenta.

De esta manera, el hombre agarró su teléfono y logró comunicarse con el banco Chase, quienes le mencionaron, que, en efecto, le dijeron que esto se había tratado de un error garrafal, puesto que su cuenta cambió el saldo por una equivocación, que también tuvo afectaciones en otros clientes de la entidad.

Asimismo, el banco aclaró la situación y resaltó que “el problema se resolvió y estas cuentas ya muestran los saldos precisos, por lo que todo se trató de un error”.

James, al consultar sobre lo que había sucedido, el banco no le dio mayores respuestas, lo que llevó a este individuo a plantarse varias incógnitas con respecto a ello y pensar que “¿cómo sucedió esto? Eso me hace pensar en la seguridad que hay en las cuentas del banco”.

Es menester que, tanto en Estados Unidos, como en otros países del mundo, se considera un delito la retención de saldos que se reciben por equivocación en su cuenta bancaria. Por eso, una vez la persona va a solicitar la apertura, desde el banco le hacen firmal al cliente varias cláusulas donde se menciona que si, en dado caso, llega a tener un sobre pago, debe inmediatamente comunicarse con la entidad para hacer la respectiva devolución.