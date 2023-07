Se hizo pasar por Dios y estafó con más de mil millones a abuelita: le prometió casa en el cielo

La mujer llamada Esperanza creyó en todas sus mentiras. "Me dijo que en el banco del cielo me rentaba más o que me hacía una casa en el cielo", dijo ella en una entrevista a medios locales.

"¿Quién le dice a nuestro señor no?", enfatizó

"Como digas algo a tus hijos, mató a tus hijos", decía el sujeto llamado Víctor en una de las grabaciones para que la señora no dijera nada y siguiera dándole dinero.

Con estos audios, la Fiscalía pide 8 años de prisión para este sujeto. Por otro lado, él indica que no lo hizo para robar dinero, sino solamente para seguirle la cuerda a la mujer de 81 años.