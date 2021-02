Se peinó con pegamento extrafuerte porque se le acabó la gel y terminó en el hospital

Es muy propio de los seres humanos buscar 'fórmulas mágicas' o soluciones definitivas para todo. Al menos esa fue la manera de pensar de Tessica Brown, una afroestadounidense que reside en Luisiana (Estados Unidos) y que decidió peinar su cabello con un pegamento extrafuerte llamado Gorilla Glue porque se le acabó la gel.

El resultado fue todo un desastre, pues el cabello de la joven se convirtió en un pegote, en una colcha inservible de pelo reseco que terminó quemado y pestilente, debido a los fuertes químicos del pegamento usado.

Desconsolada por su fatal decisión, la joven tuvo que recurrir a especialistas que quedaron sorprendidos al conocer el caso, pues ya no era solo un tema estético sino que, además, la joven se había provocado serias lesiones en su cuero cabelludo con el producto.

Según informó TMZ, la joven pasó cerca de 22 horas en la sala de urgencias donde personal médico le intentaba recuperar el pelo con acetona, pero estaba tan quemado y el pegamento era tan fuerte que, tras volverse melcochudo, se volvía a endurecer en la cabeza.

Por su parte, Gorilla Glue, empresa que creó el pegamento, se pronunció recordando que entre sus recomendaciones de uso no aparece el aplicarlo como producto para el cabello; de igual forma sugirió a la joven usar alcohol.

Sin embargo, la "solución" fue peor, pues el alcohol terminó por enlodar más el producto en el cabello, obligando a cortárselo en la parte superior, como única solución.

Esta dura experiencia fue compartida por la joven a través de sus redes sociales donde ha recibido todo tipo de comentarios, desde los que se solidarizan con ella, hasta los que le cuestionan su inteligencia al aplicarse un producto que, según dicen, es peor que el bóxer.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc