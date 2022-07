Se reestableció el servicio de Twitter: Una hora duró caída la red social

El sitio especializado Down Detector, informó que la red social Twitter, duró caída más de una hora, en la que los usuarios no pudieron publicar trinos además de no poder entrar a la aplicación.

A las 7:10 de la mañana de este jueves, la página especializada informó sobre la situación, reportando que al intentar iniciar sesión, la plataforma daba cuenta que no estaba disponible, sin embargo, la red ya se encuentra en normal funcionamiento.

Elon Musk y Twitter

Entre tanto y como se recuerda, Twitter demandó el martes a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares, calificando la estrategia del magnate de "modelo de hipocresía", según informó AFP.

La demanda presentada en el estado norteamericano de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía.

"La conducta de Musk confirma que quiere escapar del contrato vinculante que firmó libremente, y dañar a Twitter en el proceso", sostiene la empresa en la demanda, en la que aseguró que la red social "ha sufrido y seguirá sufriendo un daño irreparable como resultado de los incumplimientos de los demandados".

Y es que las acciones de Twitter despegan el miércoles luego de que el fondo de cobertura (hedge fund) Hindenburg Research reveló haber adquirido una participación en el capital de la red social por considerar que puede imponerse en la justicia ante Elon Musk.

Elon Musk, por su parte, destacó que Twitter había minimizado la cantidad de robots y spams (mensajes no deseados) en la red social y que no le había proporcionado datos suficientes sobre las cuentas falsas, lo que Twitter niega