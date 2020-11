Secretaria del Estado de Arizona denuncia amenazas y culpa a Trump

La secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, denunció este miércoles ser objeto de amenazas de muerte y culpó de ello al presidente Donald Trump por su campaña para poner en duda la limpieza de las elecciones.

En una declaración publicada en su página de Twitter, Hobbs dijo: "Lo cierto es que ya estaba preparada para estas amenazas de violencia y fuertes críticas. He sido trabajadora social durante muchos años y puedo anticipar esta reacción cuando algunas personas se sienten impotentes y enojadas".

"Estas acciones son completamente abominables, especialmente cuando se dirigen a mi familia y a mi personal", indicó Hobbs, quien agregó que estas acciones son síntoma de un problema más profundo: "el socavamiento constante y sistemático de la confianza en los demás y en nuestros procesos democráticos".

Arizona Secretary of State Katie Hobbs released this statement in response to ongoing and escalating threats of violence directed at her family and her office. pic.twitter.com/SzsRxzvOl1