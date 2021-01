Secretario de Estado de EE.UU. envió condolencias por la muerte del ministro Trujillo

El secretario Blinken indicó en sus condolencias que el ministro Trujillo se dedicó a trabajar por "una Colombia pacífica, próspera e inclusiva", un trabajo que pudo ser "evidente para todos los que trabajaron con él durante sus más de cuatro décadas de servicio público", indica el comunicado.

My deepest condolences to the people & government of Colombia on the death of Minister of Defense & former Minister of Foreign Affairs Carlos Holmes Trujillo García. With his passing, Colombia has lost a great patriot, leader, & statesman. The U.S. has lost a close friend & ally.