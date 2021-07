El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves que se contagió de Covid-19, a pesar de estar vacunado, por lo que dijo que canceló todos sus compromisos públicos.

"He dado positivo al covid-19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas", escribió en Twitter. "Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse", dijo.

Almagro, un diplomático uruguayo de 58 años que encabeza la OEA desde 2015, ha trabajado regularmente durante la pandemia desde su oficina en la sede del bloque regional en Washington.

Según imágenes difundidas en su cuenta en Twitter, esta semana tuvo varias citas presenciales en su despacho. El miércoles recibió a algunas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, como la presidenta Antonia Urrejola, y las comisionadas Julissa Mantilla y Flávia Piovesan. El lunes se reunió con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

Días atrás también estuvo con una delegación de periodistas de Haití, conversó con la diputada federal mexicana Cynthia López Castro y se encontró con familiares del detenido opositor venezolano Freddy Guevara.

Horas antes, el Gobierno de Ecuador instó a la comunidad internacional a mantener la cooperación para derrotar a la covid-19 y propiciar condiciones adecuadas para la reactivación económica de la región.



Así lo expuso el vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Borrero, durante su intervención en una reunión extraordinaria y virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que trató sobre la distribución equitativa de vacunas en el continente para hacer frente a la pandemia.