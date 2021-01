"Acabo de evacuar mi oficina en Cannon", dijo la legisladora republicana Nancy Mace en un tuit. "Ahora estábamos viendo a manifestantes agredir a la policía del Capitolio". "Esto está mal. Esto no es lo que somos", agregó.

Por su parte, la representante Elaine Luria dijo que tuvo que evacuar su oficina por una explosivo reportado afuera: "Puedo oír que parecen ser disparos de escopeta".

I don’t recognize our country today and the members of Congress who have supported this anarchy do not deserve to represent their fellow Americans. (2/2)