Senado de EE.UU. elige por primera vez a un afro como jefe de una rama militar

El Senado de Estados Unidos designó este martes al general Charles Q. Brown Jr. como nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, convirtiéndose así en el primer afrodescendiente de la historia de ese país en comandar una de las ramas militares en el país.

Brown Jr. quedó confirmado con 98 votos a favor y ninguno en contra en una histórica votación en el Senado que presidió el vicepresidente, Mike Pence, que normalmente solo participa para romper los empates.

Vice President @Mike_Pence presides over the successful Senate confirmation of President @realDonaldTrump’s nominee to Chief of Staff to the U.S. Air Force, General Charles Brown.



General Brown is the FIRST black service chief in American history! pic.twitter.com/iWmarM5aBa