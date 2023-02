Senador con discapacidad se arrastró para subir a un escenario que no tenía rampa

Un hecho insólito ocurrió en la ciudad de Denver, Estados Unidos, cuando Chris Hinds, concejal de la ciudad acudió a un teatro local para hacer parte de un debate político de la compaña para las próximas elecciones municipales.

Al llegar, los asistentes se alegraron de contar con su presencia, sin embargo, había un gran problema en el recinto: no contaba con un fácil acceso al escenario.

Hinds, que sufre una parálisis de pecho para abajo y usa una silla de ruedas desde el 2018 después de sufrir una lesión en la médula espinal en un accidente mientras circulaba en bicicleta, no tenía como subir a la tarima del lugar.

Frente al hecho, el personal, desconcertado, intentó subir al concejal y a su silla de 180 kilogramos de peso al escenario, sin embargo, esto fue imposible.

"Bueno, ¿qué tal si se levanta de su silla?'", dijeron los funcionarios. Mientras el político intentó subir sus piernas al escenario sosteniéndose sobre parte de la silla de metal, la audiencia murmuraba y grababan la desconcertante escena.

“Me sentí como un mono de circo”, dijo Hinds a medios estadounidenses, calificando el hecho como humillantes.

Las imágenes se difundieron rápidamente por redes sociales y se convirtió en un hecho viral, lo que generó cientos de críticas del sector políticos y de asociaciones de ayuda a las personas con necesidades especiales hacia los organizadores del evento.

“Este debería ser un momento de enseñanza (...) No deberíamos estar pidiendo adaptaciones para cosas que ya deberían haber sido ley”, añadió Chris Hinds.

Por su parte, el secretario de Denver, Paul López, dijo en un comunicado que Cleo Parker Robinson Dance, lugar del debate, había sido aprobado para llevar dicha charla y aseguró que cumplía con los requisitos de accesibilidad establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los responsables del recinto emitieron una disculpa pública y explicaron que su espacio es accesible, aunque el escenario no. “Nadie debería tener esa experiencia, y me he disculpado personalmente con el concejal Hinds”.