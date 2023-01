"Si no llevo la plata mi papá me quema", estremecedor relato de niño que pide limosna

🚨 "SI NO LE LLEVO LA PLATA A MI PAPÁ, ME QUEMA"

- Por este video, los padres del menor fueron detenidos

- Él y sus dos hermanos erean torturados

- El menor le suplica al vecino que filma que por favor no haga la denuncia

📍 Mar del Plata

