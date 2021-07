Siete preguntas para entender qué es lo que está pasando en Haití

En medio de la abundante información que se está conociendo sobre el magnicidio en Haití, todavía quedan muchos cabos sueltos y muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió en la madrugada del 7 de julio, hechos en los que fue asesinado el presidente de ese país.

Las investigaciones van en curso, lideradas por las autoridades haitianas, pero con la colaboración de investigadores de Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador y Colombia.

De interés: Uno de los sospechosos del asesinato de Moise fue informante de la DEA

Por lo pronto, hay preguntas recurrentes y varias de ellas tienen respuestas a medias. Veamos:

¿Quién mató al presidente de Haití?

El presidente Jovenal Moïse fue torturado y asesinado en la madrugada del 7 de julio y recibió doce disparos, pero no se sabe quién lo mató: si fuerzas del orden de su propio país o un grupo de mercenarios entre los que habría una veintena de colombianos, en su mayoría exmilitares. O bandas organizadas que han sido detectadas en esa isla. No hay claridad sobre los autores materiales del crimen.

¿Cuántos colombianos estarían vinculados?

Hasta el momento, según la policía colombiana, hay 21 exmilitares colombianos involucrados, tres de los cuales murieron tras el operativo de las fuerzas especiales haitianas que llevó a la captura de la mayoría de ellos. Entre los muertos se encuentra el exsargento Duberney Capador, quien habría contactado a varios de sus compañeros para que se unieran a una misión en el extranjero.

¿Qué dicen los familiares de los exmilitares?

Familiares de exmilitares colombianos involucrados en el caso niegan tajantemente que sean mercenarios y que hayan participado en el magnicidio. Dicen que fueron convocados para una misión de seguridad pero no para un asesinato. También se han conocido conversaciones en chats de algunos exmilitares que fueron contactados, pero no pudieron viajar por no tener pasaporte o por tener covid-19.

¿Cómo los contactaron?

Varios de los 18 colombianos detenidos en Haití dijeron a una fuente consultada por el Miami Herald que fueron contratados por la empresa CTU Security, ubicada en Miami, y dirigida por el venezolano Antonio Emmanuel Intriago Varela. Sin embargo, otras cuatro empresas de seguridad también están siendo investigadas para establecer si tienen relación con el caso

¿Qué papel juega el jefe de seguridad presidencia de Haití?

Las investigaciones tratan de establecer cuál es el papel que pudo jugar en el magnicidio el jefe de seguridad presidencial de Haití Dimitri Herard, quien meses antes del magnicidio habría hecho viajes a Ecuador, Panamá y República Dominicana usando como escala a Colombia.

Más en: Presidencia negó reunión entre Duque y el "reclutador" de militares colombianos en Haití

¿Quiénes serían los autores intelectuales del hecho?

Hasta el momento solo hay un capturado como presunto autor intelectual del magnicidio: se trata de Emmanuel Sanon, de 63 años, quien vivía en el sur de la Florida y quien tendría aspiraciones políticas en su país. Integrantes del escuadrón que mató al presidente haitiano se habrían comunicado con él después del magnicidio, lo que está siendo verificado por los investigadores.

¿Habría más colombianos involucrados?

Otros siete colombianos que habrían participado o tendrían conocimiento de los hechos se encuentran actualmente en calidad de fugitivos, según varias agencias de seguridad que intervienen en las investigaciones. La mayoría de ellos no serían exmilitares colombianos, según ha trascendido.

Por Juan Manuel Ruiz