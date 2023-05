Sismo en China deja tres heridos miles de evacuados y múltiples daños

Un terremoto de 5,2 grados de magnitud a sólo 10 kilómetros de profundidad sacudió la ciudad china de Baoshan, dejando un saldo parcial de tres personas heridas, 11.000 evacuados y cuantiosos daños materiales, informaron autoridades locales.

El terremoto se produjo a las 11:27 p.m., hora local, del martes con un epicentro a 25.35 grados de latitud norte, 99.28 grados de longitud este, de acuerdo al Centro de Redes Sismológicas de China.



El movimiento telúrico causó daños a 2.800 viviendas y otras infraestructuras y afectó a los suministros eléctrico y de agua, explicó hoy el alcalde de Baoshan, Zhang Yunyi, citado por la agencia oficial Xinhua.

#UPDATE Three people sustained minor injuries after a magnitude-5.2 earthquake jolted Baoshan City, Yunnan Province on May 2. pic.twitter.com/YC76ulNDsh — CGTN (@CGTNOfficial) May 3, 2023

Tres municipios del distrito de Longyang son los más afectados por su cercanía al epicentro del terremoto, que obligó a evacuar a más de 11.000 residentes, indicó Zhang en una rueda de prensa.



Las autoridades locales han activado el nivel 3 de respuesta ante emergencias y enviado equipos de búsqueda y rescate a la zona afectada, donde se desplazaron 2.400 efectivos y han sido habilitadas 365 carpas para alojar a los afectados.

El alcalde agregó que las autoridades continuarán monitoreando la situación para identificar nuevos riesgos potenciales.



Varias zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la India, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas prácticamente deshabitadas.