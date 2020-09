Solicitan los nombres de los pasajeros que volaron en aviones de Jeffrey Epstein

El fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., ha solicitado los registros de vuelo en los que se indican quiénes fueron los pasajeros que usaron los aviones de Jeffrey Epstein desde 1998 a 2019.

Denise George, quien presentó una demanda contra el patrimonio del pedófilo multimillonario, ha exigido los nombres y detalles de cualquier persona que trabajó o interactuó con Epstein, y de los pasajeros que viajaron con él en alguna de sus aeronaves.

Su citación también ha solicitado detalles sobre cualquier 'queja o informe de conducta potencialmente sospechosa' y notas personales registradas por los pilotos.

Lea aquí: En Francia, tres hombres golpearon a una joven por llevar falda

Los registros de vuelo incluirían detalles de los cuatro helicópteros y tres aviones de Epstein, uno de los cuales ha sido apodado 'Lolita Express'.

Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y abuso de menores, fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto. El médico forense dictaminó su muerte como un suicidio, sin embargo, existe la teoría de que fue asesinado.

La demanda de George contra el patrimonio de Epstein alega 22 cargos de trata de personas, violación agravada, abuso infantil, negligencia, trabajo forzado y prostitución, según los medios de comunicación.

Al parece dos de los expilotos de Epstein ya cooperaron con la investigación.

David Rogers, de 66 años, proporcionó registros de 2009, que supuestamente mostraban que el príncipe Andrew, Bill Clinton, Kevin Spacey y Naomi Campbell estaban entre los que viajaron en el avión de Epstein.

Lea también: Hombre le abrió el vientre a su esposa embarazada para conocer el sexo del bebé

El año pasado, los investigadores le dijeron al New York Times que Larry Visoski, el piloto principal de Epstein que alquiló el llamado 'Lolita Express', también había estado cooperando, aunque no dijeron si habían recibido sus registros de vuelo."Los registros que han sido citados harán que los que proporcionó Rodgers parezcan una tonteria", dijo una fuente legal no identificada al periódico inglés Mirror. "Hay pánico entre muchos de los ricos y famosos".

También se conoció que el famoso chef de Epstein, Adam Perry Lang, de 51 años, acordó cooperar con el FBI. Perry Lang, quien trabajó para Jeffrey entre 1999 y 2003, se presentó después de que Virginia Giuffre, una de las víctimas del depredador sexual, le implorara en una carta que fuera un "héroe".