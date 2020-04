Subió a 23 el número de muertos por el trágico tiroteo en Canadá

La policía canadiense elevó este martes a 23 el número de muertes por el tiroteo que conmocionó el fin de semana a la provincia de Nueva Escocia, tras reportar inicialmente 18 víctimas mortales.

"Hay 23 víctimas, incluido un joven de 17 años. Todas las demás víctimas son adultos, tanto hombres como mujeres", dijo la Real Policía Montada de Canadá en un comunicado, en el que dio detalles de los hallazgos en casas y vehículos incendiados en el ataque del sábado.

Lea además: El Reino Unido registra 823 muertos más por COVID-19

"Hemos recuperado restos de algunas de las ubicaciones de los incendios", dijo, señalando que al menos cinco casas y edificios, así como vehículos, habían sido incendiados por el presunto atacante, Gabriel Wortman.

El nuevo balance de víctimas se conoce en una jornada en la que un mensaje de condolencia de la reina Isabel II se sumó a múltiples homenajes, dirigidos a las víctimas del feroz tiroteo.

The Queen's message to the people of Nova Scotia: pic.twitter.com/sucHkZM0FC