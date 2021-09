Sujeto se salió del carro para escuchar mensaje de su amante, pero tenía el bluetooth prendido

Las redes sociales no solo han servido para documentar hechos curiosos de la naturaleza o buenos y tiernos momentos, también han evidenciado el modus operandi de los delincuentes y ha acabado con el hogar de cientos de parejas, al dejar al descubierto infidelidades.

Justamente, ese fue el caso de una pareja mexicana, cuando la mujer se dio cuenta que su esposo la estaba engañando.

“Hola mi amor ¿Por qué no me has enviado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?”, es lo que le dice la presunta amante del hombre que decide bajarse de su auto para evitar que su esposa escuchara la conversación.

Con lo que no contaba el hombre es que el bluetooth del carro se activara y su esposa escuchara el mensaje que la otra mujer le envío vía WhatsApp.

Los hechos ocurrieron en México y ha ocasionado todo tipo de opiniones y burlas. En uno de los vídeos más virales de la web sale una voz cómica que dice “ese compa ya está muerto, pero no le han avisado”.

En redes, cibernautas han publicado todo tipo de comentarios, como: “mis condolencias para un soldado caído, en el frente de batalla”. Mientras que otro dijo: “eso se llama pegarse un tiro en el pie”.