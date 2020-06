Por ello, defendió la decisión del alcalde de Buffalo, Byron Brown, que ha suspendido sin sueldo a dos agentes mientras se completa una investigación, y se mostró a favor de que sean despedidos e investigados por la vía penal.

En un video que se ha hecho viral puede verse cómo dos agentes antidisturbios empujan al anciano que se acerca a hablar con ellos y que cae de espaldas golpeándose la cabeza contra el suelo. El hombre quedó inmóvil en el suelo y sangrando por los oídos.

A 75-year-old man was violently pushed to the ground by police during protests in Buffalo https://t.co/KWttewrKaP pic.twitter.com/I2G3S8ixcp