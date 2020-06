“Tardamos 12 años en construir Airbnb y perdimos casi todo en semanas”: cofundador

Que depara el futuro para el turismo

Chesky aseguró que los viajes por turismo regresarán, aunque de una forma diferente a lo que eran antes de la pandemia.

“La gente dice que quiere salir de la casa, pero quiere estar a salvo. No quieren subirse a los aviones, no quieren viajar por negocios. Quieren ir a las ciudades, más no quieren cruzar las fronteras", indicó el empresario.

"Lo que están dispuestos a hacer es subirse a un automóvil y conducir un par de cientos de millas hasta una pequeña comunidad donde estaban dispuestos a quedarse en una casa", agregó.

Así las cosas, Airbnb le apostará a un mercado más local y con esto, intentar salvar la compañía.