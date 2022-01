Taxi se niega a llevar a bebé a hospital porque el papá no tenía tapabocas

“Estoy muy sorprendido de que un tipo pueda rechazarme a mí ya mi hijo de 18 meses, y otro puede aceptarme. Me siento decepcionado y, afortunadamente, solo fue conjuntivitis y no fue mucho peor”, dijo Robertson a NorthantsLive, un medio local. “Si alguien me rechaza, me hace preguntarme quién más está siendo rechazado, ya que podría haber alguien más en una posición peor que necesite ayuda”, agregó.

Y es que, pese a que en Inglaterra no es obligatorio el uso del tapabocas en los taxis, las mismas empresas de este servicio han emitido una guía para que los conductores pidan su uso a los pasajeros como medida de precaución.