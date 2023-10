"Tengo un niño que me está esperando": Caleña que se encuentra en Israel

Aterrada y con incertidumbre se encuentra una caleña identificada como Luisa Juliana Carvajal, de 30 años de edad, que viajó a Israel desde el pasado 4 de octubre cuando fue sorprendida por la guerra perpetrada por el grupo Hamás.

En exclusiva para RCN Radio Cali, la joven relató que se encuentra escondida en un edificio que sirve como búnker desde que iniciaron los bombardeos.

"La guerra inició el sábado 7 de octubre en horas de la mañana; ese día habíamos llegado a las seis de la mañana porque habíamos salido de fiesta, cuando comienzan a llamarnos a decirnos que habían iniciado los bombardeos en Israel. Estoy en un apartamento que hace función de Bunker en un piso menos uno, en una ciudad que se llama Bnei Brak, cerca a Tel Aviv", relató Luisa a RCN Radio.

De igual manera, la caleña aseguró que se cuando inició el ataque empezó su verdadero drama. "Ahí empezó la angustia, empezó el temor, y empezaron las malas noticias (…) Se escuchan las alarmas muy fuertes, se escucha cuando lanzan los misiles y son interceptados en el aire por los anti misiles, esta situación es impresionante".

La joven, entre lágrimas aseveró que su vuelo de regreso fue cancelado. "Mi fecha de regreso es el 14 de octubre, pero hasta el momento nos dicen que las aerolíneas han cancelado muchos vuelos, entre esos, mi compañía aérea que viaja hasta Europa", añadió.

Por otro lado, la caleña aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún apoyo del Gobierno de Israel.

"Nos quedamos esperando que nos contactaran porque cuando llegamos nos dieron un permiso por ciertos días para poder hacer turismo, nadie nos ha contactado, tenemos un supermercado a unos 10 o 15 minutos a pie, hemos ido hace dos días a comprar comida pero nos da mucho temor salir por eso estamos pidiendo que por favor nos den una solución rápida", manifestó.

Sobre el estado de la ciudad donde se encuentra, Luisa relató que "está desolada, hay supermercados abiertos, pero cuando hay alarmas de alerta todo el mundo se esconde, es una incertidumbre, es un temor salir a las calles".

Ayuda

Luisa Juliana Carvajal pidió apoyo del Gobierno Nacional de Colombia para poder salir de Israel, salvaguardar su vida y poder ver a su pequeño hijo de 8 años de edad que la espera en Francia, país donde reside actualmente.

"Yo vivo en Francia, soy auxiliar de enfermería. Uno nunca se imagina cuando estas cosas van a asar. Le pido al Gobierno Nacional que por favor nos den una pronta solución para ser repatriados ya sea para nuestro lugar de residencia o que nos saquen de aquí", dijo.

Sobre las ayudas que ha solicitado, la caleña sostuvo que ha pedido apoyo pero, hasta el momento, nadie la ha escuchado.

"Me he comunicado con el consulado de Francia en Israel, pero no me han da do respuesta. La embajada de Colombia en Israel nos dice que ha hecho la solicitud de un avión para repatriar a los colombianos pero que fue rechazada. Tengo un niño que me está esperando y espero pronto tenerlo en mis brazos", concluyó entre lágrimas.