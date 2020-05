El Servicio geológico de Estados Unidos reportó un terremotos de 6.4, el cual sacudió a este país en la madrugada de este viernes, exactamente a las 4:03 a.m (hora local).

Según la información de la entidad, el evento sísmico tuvo su epicentro al noroeste del estado de Nevada, EE.UU. y presentó una profundidad de 7.6 kilómetros.

Lea aquí: Nueva York urge cautela en desconfinamiento por temor a rebrote de coronavirus

El fuerte temblor fue sentido con intensidad en California, e incluso llegó a registrarse en México.

Durante el transcurso de las horas, el país ha registrado varias varias réplicas, las cuales en su mayoría presentan magnitudes superiores a 4.

Pese al fuerte movimiento telúrico, las autoridades no reportan aún resultados lamentables como personas heridas o daños estructurales.

Le puede interesar: Cinco posibles vacunas chinas contra el coronavirus pasarán a tercera fase de desarrollo en julio

Así mismo, hasta el momento no se reporta afectación a los servicios básicos en este punto del país, producto del temblor.

The area around the Mw6.4 Nevada EQ will continue to experience more earthquakes than usual. Some may be larger, but many smaller. Follow our aftershock forecast (https://t.co/UBnFCW2IrU) and remember to always Drop, Cover, and Hold on if you feel shaking. #usgs #NVQuake. pic.twitter.com/tZdmnQBkZR