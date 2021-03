Terremoto de magnitud 6,9 sacudió las costas de Nueva Zelanda

Se han registrado sismos de 7.3 y 6.9 grados de magnitud en la costa noreste de Nueva Zelanda, según confirma el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha provocado alerta de tsunami.

En Nueva Zelanda han pedido a quienes están cerca a la costa que "se muevan de inmediato al terreno elevado más cercano, o lo más tierra adentro que puedan".

El sismo ocurrió a 180 km al noreste de la ciudad de Gisborne, en la Isla Norte, a las 02:27 hora local, a una profundidad de 10 km. "Olas de tsunami podrían ocurrir en 300 km a la redonda del epicentro", advirtió el Centro de Alertas de Tsunamis basado en Hawai.

TSUNAMI WARNING: The first waves may have reached NZ in the areas around East Cape at approximately 3:34am. Tsunami activity will continue for several hours and the threat must be regarded as real until this warning is cancelled. More info at https://t.co/ccVFYR8001