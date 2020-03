Terrible asesinato de niño de 3 años en Caracas daría un giro inesperado

La conmoción continua en la capital de Venezuela, Caracas, tras el vil asesinato de un niño de tres años de edad a mano de su tío materno, quién al parecer, también habría abusado sexualmente de él.

El crimen cometido el pasado primero de febrero de 2020, pero que se dio a conocer hace pocos días, fue perpetrado por un hombre identificado como Hartlin José Mora Bello, y aunque el sujeto confesó el homicidio, la comunidad caraqueña señalan a la madre y a la abuela del menor como posibles cómplices debido a lo turbulento que ha resultado esta historia.

En un principio algunos medios de comunicación locales aseguraban que la madre del menor, identificada como Yelitza López, se encontraba en Colombia trabajando, y que su hijo había quedado bajo el cuidado de su hermano, sin embargo, la realidad es que la mujer vive en Caracas y su madre, Norma Bello, cuidaba a su nieto mientras ella trabajaba.

El reportero gráfico Román Camacho, entrevistó a las dos mujeres y estas pidieron que no las involucraran en el caso porque ellas no participaron el crimen. “No soy cómplice, él es mi nieto, yo no sabía que mi hijo era capaz de hacer eso. Yo estoy muerta en vida porque perdí a mi nieto y a mi hijo”, manifestó Bello.

Pidió perdón cuando la vio. Por su parte, la abuela, Norma Bello, informó que no estaba involucrada en nada, pidió que la gente esperara que las investigaciones terminaran para que se haga justicia. El Cicpc continúa las investigaciones y realizan la búsqueda del cuerpo de pic.twitter.com/ZQpGVqmIcP — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 9, 2020

También dijo que el día del asesinato ella fue junto al niño a visitar a su hijo Hartlin, y que cuando estaba por irse de la vivienda, el menor le manifestó que quería quedarse para seguir viendo televisión, por lo que la mujer accedió, y dos días después se enteró del falso secuestro.

Por su parte, Yelitza generó muchas dudas entre los usuarios de las redes sociales, por considerar que se expresó con mucha frialdad sobre la muerte de su hijo, y por pretender proteger a su hermano. En conversación con Camacho, López aseguró que ella no cree que el cuerpo del niño haya sido lanzado a un río de Caracas. “No creo que lo haya lanzado al río Guaire, aunque mi sentimiento como madre me dice que está vivo. Si está con vida, quien lo tenga que nos los entregue, si no lo está que nos digan dónde se encuentra, porque en el Guaire no está, seguro está enterrado. Nadie sabe dónde está ese bebé”, dijo.

Asimismo, la mujer agradeció a la colectividad por el apoyo que han recibido de algunas personas que a diario se acercan pidiendo justicia hasta las puertas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en donde se encuentra recluido Mora, pero pidió que no estigmatizaran a su hermano. “Aceptamos la colaboración de todos los que nos quieran ayudar, pero sin juzgar a nadie porque no somos quién para hacerlo”.

Caso Joziel: Harthlin Mora (37A), tío de la víctima y principal sospechoso, continúa detenido en la div de Homicidios del Cicpc. La mamá de Joziel, Yelitza López, declaró pidiendo calma a las personas mientras se realizan las investigaciones, también habló que su hermano le pic.twitter.com/j6D1qgKZYi — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 9, 2020

También aclaró que tuvo la oportunidad de ver a su familiar cara a cara el pasado 5 de marzo y que este le habría pedido perdón. “Lo único que me dijo fue: ‘Yelitza perdóname’”.

Luego de denunciar que su sobrino había sido secuestrado por tres hombres a bordo de una camioneta, Hartlin Mora decidió confesar la verdad y dijo que después de abusar sexualmente del menor, lo asfixió y lanzó el cuerpo al famoso Guaire. Tras inicias las investigaciones, las autoridades encontraron rastros de sangre que coincidían con el ADN del padre del niño, lo que significa que la muestra pertenece a la víctima. Además, hallaron la ropa del infante en la habitación del tío y en ella había semen.