Tiburón de dos cabezas: un pescador halló al animal en la India

Un pescador de la aldea de Satpati en Palghar, India, hizo un impactante hallazgo mientras ejercía sus labores en el mar; descubrió un tiburón bebé de unos 15 centímetros de largo, con dos cabezas

Confundido por la anomalía genética, Nitin Patil tomó algunas fotos y videos del tiburón antes de arrojarlo de nuevo al mar. Cuando compartió las imágenes con otros pescadores, le dijeron que era una anomalía poco común.

Patil aseguró en un medio de comunicación hindú que: “no comemos peces tan pequeños, especialmente tiburones, así que pensé que era extraño, pero decidí regresarlo al agua de todos modos”.

Otro pescador, compañero de Nitin explicó que nunca antes vieron algo así, por lo que decidieron enviar las fotos al Instituto Central de Investigación de Pesquerías Marinas de la India. “Creemos que uno de los tiburones más grandes pudo haber dado a luz a este bebé tiburón de dos cabezas”, manifestó Umesh Palekar.

