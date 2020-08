TikTok acudirá a la Justicia estadounidense si Trump no le retira el veto

TikTok, la red social china vetada por razones de seguridad nacional en Estados Unidos, aseguró este viernes que hará todo lo posible para revertir esa decisión y que, si la administración Trump se niega a hacerlo, acudirá a la Justicia estadounidense.



En un comunicado publicado en su página web, TikTok asegura sentirse "sorprendida" por la orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Donald Trump, por la que prohíbe cualquier transacción con su desarrollador, la tecnológica china ByteDance.

"Emplearemos todos los recursos legales de los que dispongamos para garantizar que no se desecha el Estado de derecho (...), si no es con la Administración, será con los tribunales de Estados Unidos", afirma la nota.



La red social, que cuenta con unos 100 millones de usuarios en el país norteamericano, considera que no se han respetado los procedimientos debidos ni se ha respetado la ley, y que el Gobierno de Estados Unidos nunca se ha prestado a buscar una "solución constructiva".

TikTok denuncia que en la orden de Trump se habla de informaciones que no son citadas y de temores de que la aplicación "pueda ser utilizada" para campañas de desinformación.



Asimismo, asevera que los datos de los usuarios que recaba entran dentro del "estándar de la industria para miles de aplicaciones móviles en todo el mundo".



La red social insiste en que nunca ha compartido datos con el Gobierno chino y que tampoco ha censurado contenidos a petición de China.



"Incluso hemos expresado nuestra disposición de pactar una venta completa de nuestros negocios en Estados Unidos a una compañía estadounidense", agrega la plataforma, en referencia a las negociaciones abiertas con Microsoft que, de cerrarse, podrían permitirle seguir activa en ese país, donde goza de gran popularidad.



En el comunicado, TikTok asegura que la decisión de vetarla "crea un precedente peligroso para el concepto de libertad de expresión" y pide a sus usuarios que ejerzan "su derecho a ser escuchados" contactando con sus representantes políticos e incluso con la Casa Blanca para mostrar su oposición a la medida.

Mientras tanto, China aseguró hoy que el veto es un "desvergonzado acto de hegemonía" por parte de Washington.



El portavoz de la cancillería china Wang Wenbin dijo que China protegerá los derechos e intereses de sus empresas y que Estados Unidos "deberá asumir las consecuencias de sus acciones", aunque no especificó detalles sobre posibles represalias.