Tiroteo en escuela de Estados Unidos deja al menos tres muertos y varios heridos

Las autoridades en Michigan, Estados Unidos, ha confirmado la muerte de tres personas luego de un tiroteo en una escuela secundaria.

El ayudante del sheriff del condado de Oakland, Mike McCabe, confirmó los tres fallecimientos en una comparecencia ante los medios concentrados junto al Oxford High School en el que se produjo este suceso, que deja además unos seis heridos y por el que ha sido detenido al sospechoso.

Según los datos facilitados por McCabe, parece que los fallecidos son estudiantes, y el sospechoso es otro escolar de este centro, de quince años, que portaba un arma "semiautomática" que ha sido confiscada.



Además hay otros seis heridos, entre ellos un profesor, que han sido trasladados a centros hospitalarios.

"The entire Oakland County community is in shock by this terrifying display of violence and our thoughts are with Oxford families tonight. I’m grateful for the quick response from the Oakland County Sheriff’s Department and all the first responders." (2/3)