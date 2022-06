Tiroteo en Oklahoma: un hombre mató a cuatro civiles y luego se suicidó

Un hombre armado mató a cuatro personas en un recinto hospitalario en Tulsa, Oklahoma, informó la policía, un nuevo tiroteo que conmociona a Estados Unidos todavía sacudido por la matanza en una escuela en Texas la semana pasada.

El sospechoso, que estaba armado con un rifle y un arma corta, murió en el tiroteo ocurrido en el complejo del hospital Saint Francis de Tulsa, indicó la policía.

"Tenemos cuatro civiles muertos, tenemos el tirador muerto, y creemos que se suicidó", dijo el jefe adjunto del departamento de policía de Tulsa, Eric Dalgleish.

El agente indicó que los policiales respondieron inmediatamente tras los llamados de emergencia que advirtieron de la irrupción de un tirador en el segundo piso de una clínica adyacente al hospital.

Today, we remember the hell unleashed 101 years ago in Tulsa, where Greenwood was raided, firebombed, and destroyed by a violent white supremacist mob. It wasn’t a riot, it was a massacre. We must continue to reckon with the past and work to build a more just future.