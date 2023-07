Muere el cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años

Tony Bennett, el último de una generación de cantantes clásicos estadounidenses y creador de un sinnúmero de éxitos durante siete décadas, falleció este viernes a los 96 años en la ciudad de Nueva York, según informaron medios estadounidenses.

Apreciado por su cálida personalidad y constancia que le hicieron ganar al público joven en los 90, el artista fue diagnosticado en 2016 con la enfermedad de alzheimer.

Su muerte fue confirmada por Associated Press, que cita a su publicista Sylvia Weiner. Por ahora no se conoce una causa específica de su fallecimiento.

“Ha fallecido una de las grandes leyendas de la canción, Tony Bennett. "Crooner" consumado, de hermosa voz desde los años 50 logró éxitos como “Left My Heart in San Francisco” y otros perdurables clásicos”, comentó el periodista colombiano Manolo Bellon.

El artista fue muy admirado por otros cantantes debido a su voz de tenor, sus dones interpretativos, su dominio de diversos géneros, desde el swing y el jazz, hasta el pop contemporáneo entre otros ritmos de musicales.

A pesar de que en el 2016 se le diagnosticó alzhéimer, lanzó su último álbum 'Love For Sale', en colaboración con la cantante de pop Lady Gaga.

Algunas de sus canciones más populares son "I Wanna Be Around" y "Fly Me To The Moon

El cantante nació en Nueva York el 3 de agosto de 1926 y consiguió su primer éxito de ventas en el año 1951 con su canción "Because of You".

Además de ser un gran intérprete, Bennett fue activista político y un defensor de derechos humanos civiles.

En su trayectoria musical, Tony Bennett lanzó numerosos álbumes. Algunos de sus más destacados trabajos discográficos incluyen "I Left My Heart in San Francisco" (1962), "Duets: An American Classic" (2006 y "Cheek to Cheek" (2014).