Tragedia en Puerto Rico: 11 migrantes murieron al volcarse una embarcación

Al menos once personas murieron y otras 31 fueron rescatadas después de que un barco se volcara con un número desconocido de pasajeros frente a las costas de Puerto Rico, según informó la Guardia Costera estadounidense.

"Las unidades de agencias asociadas que respondieron, rescataron a 31 supervivientes, 11 mujeres y 20 hombres. Se han recuperado 11 muertos", dijo la Guardia Costera en Twitter.

"La búsqueda de sobrevivientes está programada para continuar durante la noche", agregó.

