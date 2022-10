Tragedia en Turquía: al menos 14 muertos y 28 heridos por explosión en una mina

Al menos 14 trabajadores murieron y 28 resultaron heridos en una explosión en una mina de carbón en Amasra, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro turco de Interior, Suleyman Soylu.

Los equipos de salvamento trabajan para rescatar a decenas de mineros atrapados bajo tierra, en galerías situadas a entre 300 y 350 metros por debajo del nivel del mar.

La explosión tuvo lugar a 300 metros de profundidad en un pozo de una mina de carbón de Amasra, en Bartin, y según estimaciones de un sindicato afectó a 47 mineros, de los que al menos 12 pudieron salir sanos y salvos.



En el momento del desastre había un centenar de trabajadores en el pozo, pero solo 44 de ellos en la cota de 300 metros donde tuvo lugar la explosión, y otros 5 en la de 350 metros bajo tierra, según explicó a los medios la gobernadora de la provincia de Bartin, Nurtaç Arslan.

Las causas exactas de la explosión se desconocen aún, señaló la agencia estatal turca de emergencias AFAD, que en un primer momento había atribuido la deflagración a un transformador eléctrico pero luego aclaró que aún no se dispone de datos al respecto.



"No sabemos nada. Había polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", indicó un minero que salió del pozo antes de que llegaran los equipos de rescate.

Turquía sufre con cierta frecuencia graves accidentes en las minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector apenas regulado y controlado.



El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma, en la provincia occidental de Manisa, cuando murieron 301 mineros por un incendio causado por una explosión eléctrica en un pozo.