“Tras dar a luz fui abusada por el papá de mi hijo”: historia que alienta a las mujeres a denunciar

Una mujer inglesa fue víctima de abuso sexual, agresión verbal y psicológica por su propio marido, quien desde el principio de la relación se dedicó a someterla y generarle miedo para poder hacer uso de ella como quisiera.

Natasha Saunders, quien actualmente tiene 31 años, contó su desgarradora historia a un medio británico con la intención de ayudar a despertar a esas mujeres que viven la pesadilla de estar ‘presas’ en relaciones tóxicas fundamentadas por el abuso y el maltrato.

Saunders contó que por años soporto los atropellos de su esposo John Chesher, de 45 años, antes de ser encarcelado por sus crímenes en el 2018. La mujer aseguró que conoció Chesher en 2006 en un local comercial en el que ella trabaja. Desde ese momento el hombre comenzó a cortejarla y a los tres meses ya estaban viendo juntos.

Natasha reveló que, a las pocas semanas de irse a vivir con John, él comenzó con agresiones psicológicas. “Recuerdo haber estado en una fiesta y él me llamó por teléfono y comenzó a decirme que estaba teniendo una sobredosis por haberse tomado unos medicamentos y que en cualquier momento se desmayaría. Además, dijo que era mi culpa porque no estaba allí con él. Pero nada era cierto”.

Saunders también narró que no podía ver a su familia y amigos, además, debió dejar el trabajo porque su pareja se lo exigió. “Me llevó más de ocho años poder dejarlo. Creo que esto muestra el poder de una relación abusiva. No me considero una persona estúpida. Sabía que estaba mal, pero me sentía tan atrapada".

La mujer explicó que los abusos se intensificaron aún más cuando descubrió que estaba embarazada de su primer hijo en 2008. “Desde que supimos que tendríamos un hijo él me dejó morir de hambre. Tenía el control de todo y yo dependía de él porque no tenía dinero”.

Luego en 2012 la mujer tuvo a su segundo hijo y en ese momento pasó por uno de los peores episodios de su vida. “Cuando di a luz a nuestro hijo, que ahora tiene siete años, tuve puntos de sutura y John me violó 24 horas después. Fue degradante, humillante. Fue doloroso, me di cuenta de que no valía nada para él, mi cuerpo no significaba nada. Me lastimó tanto que no pude sentarme durante semanas”.

Saunders aseguró que estaba muy asustada como para ir al hospital porque sabía que tenía que decir que había ocurrido.

Después de esto, la inglesa pensó en dejarlo, pero su cruel esposo la amenazó con asesinar a sus hijos. “Él decía: 'si me dejas, meteré a los niños en el carro y conduciré a un lago, y tendrás que vivir con el hecho de que es tu culpa’. Cuando vives con alguien que sabes que es capaz de hacer esas cosas, tienes que retroceder”.

Luego de pensarlo por un tiempo, Natasha escapó de su casa junto a sus pequeños para no volver. Tras denunciar a Chesher ante las autoridades, el hombre fue detenido. En 2018 lo declararon culpable de tres cargos de violación y un cargo de agresión sexual con penetración. Fue sentenciado a 12 años de prisión.

Hace poco Natasha se enteró que el padre de sus hijos había pagado cárcel en 1997 por acosar sexualmente a un niño menor de 14 años.