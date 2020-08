Tras polémica, fábrica de juguetes retira del mercado muñeca con botón en sus partes íntimas

Hace pocos días la recocida fábrica de juguetes a nivel mundial, Hasbro, protagonizó un fuerte escándalo a cuenta de una de sus muñecas por supuestamente promover el abuso infantil a través de ella.

Una madre norteamericana fue la encargada de hacer la denuncia a través de las redes sociales, que de inmediato se viralizó. La mujer publicó un video en el que explica que, para el cumpleaños de su pequeña hija, decidió obsequiarle la muñeca Poppy de la película ‘Trolls’.

Según relata la mujer, en la caja donde viene el juguete solo indica que, al presionar la pancita, Poppy dice algunas frases como “¿Qué tal un abrazo?”. Sin embargo, luego descubrió en debajo de su falda, justo en la entre pierna, había un botón secreto que al ser tocado emitía algunos sonidos semejantes al placer.

This is wickedness. Not an honest mistake. @Hasbro knows they were wrong because they pulled their “grooming” troll doll. These people are vile just like their father.

pic.twitter.com/Y9PjNfQTg8