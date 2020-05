Tras polémica por mercados renunció la directora de Gestión del Riesgo de Ecuador

Apuntó que tiene claro que "hay un bien en la vida que no tiene precio y es la dignidad, la misma que me sostiene cada día que me levanto, la que me permite dormir sin sobresaltos, la que es el orgullo de mi familia, que hoy se ve afectada por una serie de improperios y de falsas acusaciones sin fundamento".

Ocles deja el Servicio de Gestión de Riesgos en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus, que ha dejado, hasta el momento, 2.127 fallecidos y 29.559 contagiados, según las cifras oficiales basadas en PCR y pruebas rápidas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se han recuperado 3.433 pacientes, 2.669 casos han recibido ya el alta hospitalaria y otros 7.044 el alta epidemiológica.