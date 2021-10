Trataron de robar una gasolinera y un soldado que estaba en el lugar les dio una paliza

En el condado de Yuma, Estados Unidos, unos atracadores que tenían como objetivo robar una gasolinera fueron sorprendidos por James Kilcer, un marine retirado, quien no dudó un segundo en enfrentarse con ellos el pasado miércoles 20 de octubre.

Los 'amigos' de lo ajeno estaban encapuchados y entraron intimidando con fuertes palabras y apuntando con sus armas de fuego a los ciudadanos que estaban en ese momento en la estación de servicio hacía las 4:30 de la madrugada, según información que brindó la Policía de Yuma.

Casualmente, James Kilcer se encontraba haciendo la fila para ser atendido en el mostrador cuando los ladrones estaban cometiendo el robo y en medio del confuso cruce de palabras el marine (r) reaccionó con una acción violenta contra el delincuente armado, provocando un forcejeo para lograr quedar con la pistola en su poder.Â

“Me estaba preparando para dar la vuelta para irme y escuché que la puerta se abría de manera agresiva (...) lo primero que pensé fue que era un cañón terriblemente pequeño. Le pegué a él y a la pistola antes de que mis llaves golpearan el suelo. Así de rápido me moví, y soy un tipo pequeño y regordete. Quiero decir, ya no me muevo tan rápido”, dijo Kilcer en entrevista para el medio local ‘ABC Arizona 15’.

Fue en cuestión de segundos que el soldado desarmó a los atracadores y tomó el control de la angustiante situación. El otro ladrón salió corriendo del lugar y dejó botado a su compañero que estaba en pleno confrontamiento con James Kilcer.

Finalmente nadie salió herido y la policía local puso a disposición de un juez al ladrón que se enfrentó con el exsoldado y será judicializado por robo a mano armada y asalto agravado.

Por ahora, las autoridades siguen en la búsqueda de los otros maleantes que huyeron del lugar en medio de la confrontación.