Tremendo susto de turistas al hundirse bote en atracción de parque de Disney

Conocer los parques de Disney en Orlando (Estados Unidos) es una de las experiencias más mágicas que pueda vivirse al hacer una inmersión por los cuentos infantiles y películas de niños cautivando desde niños hasta adultos, sin embargo esta experiencia no fue así para un grupo de turistas que se llevó tremendo susto en una atracción.

El parque Magic Kingdom de Disney World es uno de los más apetecidos por los turistas y la atracción Jungle Cruise es una de las más visitadas. Se trata de un bote que va navegando mientras las personas se deleitan con la experiencia de la jungla.

Pero, un incidente a bordo del bote generó pánico en los turistas. Según videos e imágenes que compartieron varios testigos a través de redes sociales, el bote en su recorrido comenzó a llenarse de agua y se fue hundiendo.

Go to Disney world they said, go on jungle cruise they said. 🌈 pic.twitter.com/CNyMAr2f4Q