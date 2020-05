El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Twitter de "Injerencia" en las elecciones presidenciales de 2020, justo después de que esta red social calificara por primera vez como contenido engañoso dos trinos del mandatario.

"Ahora Twitter está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre las balotas por correo, las cuales conducirán a corrupción y fraude masivos, es incorrecta, basados en el chequeo de datos de las 'fake news' de CNN y el Washington Post de Amazon", aseguró en esa misma red social.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....