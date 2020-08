Trump anuncia restablecimiento de lazos diplomáticos entre Israel y EAU

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

Con este paso, los EAU se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto y Jordania.

En su cuenta de twitter, Trump escribió que "la normalización de las relaciones diplomáticas entre los EAU e Israel es un ENORME avance", algo que calificó de "Acuerdo de Paz Histórico entre nuestros dos GRANDES amigos".

Lea aquí: Donald Trump sugiere cambios en uso de duchas en su búsqueda por el "cabello perfecto"

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd