Trump anuncia que suspenderá la inmigración a Estados Unidos

El presidente Donald Trump asegura que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia Estados Unidos por la crisis de la pandemia del coronavirus.

"A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos", dijo Trump en Twitter.

En este momento, Estados Unidos es el país del mundo más golpeado por la enfermedad de COVID-19, con 786.638 casos y 42.295 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Lea también: Piden a Trump condicionar fondos para la OMS a renuncia de su director

Medios como CNN y The Hill coinciden en decir que no es claro el mecanismo que usará Trump para suspender temporalmente la migración hacia su país, ni cuánto tiempo durará la medida.

De acuerdo con CNN, este anuncio se produce después de que el mandatario le ordenó al subsecretario de Salud, el almirante Brett Giroir, "proporcionar una actualización sobre la construcción del muro fronterizo".

En todo caso, esto se une a otras polémicas del presidente de Estados Unidos durante la emergencia por el coronavirus. El mandatario, precisamente, ha sido criticado por el manejo que ha hecho de la situación y por cuestionar a los gobernadores que han impuesto cuarentenas para evitar la propagación del virus, lo que ha alentado a decenas de simpatizantes del presidente a salir a las calles a pedir el fin de los aislamientos preventivos.

Trump, por ejemplo, amenazó con recurrir a un poder nunca antes usado para suspender el Congreso pues, según él, senadores demócratas están bloqueando la designación de varios funcionarios del ejecutivo.

El pasado viernes 17 de abril, además, anunció que retomará los actos políticos pese a las recomendaciones de evitar los contactos en eventos masivos.

Asimismo, el 14 de abril, Trump informó que suspendería los recursos que Estados Unidos le aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de ser cómplice de China en los datos sobre la propagación del coronavirus.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!