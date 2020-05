El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este miércoles que la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus es "peor" que el ataque sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941 o los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

"Hemos pasado por el peor ataque que hayamos tenido en nuestro país. Este es realmente el peor ataque que hayamos tenido", dijo en la Casa Blanca.

"Esto es peor que Pearl Harbor. Esto es peor que el World Trade Center", dijo a periodistas en referencia a los ataques contra las torres en Nueva York. "Nunca debió haber sucedido".

El sorpresivo ataque japonés en 1941 contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 mataron a unas 3.000 personas, principalmente en el World Trade Center de Nueva York, lo que provocó dos décadas de guerras estadounidenses y operaciones antiterroristas en Irak, Afganistán y otros países.

Estados Unidos acaba de superar la marca de 70.000 muertes relacionadas con el coronavirus y podrían llegar a 100.000 antes de principios de junio, según varios modelos epidemiológicos.

Pero Trump también se ha mostrado ansioso por relajar el distanciamiento social y retomar la actividad del país, foco actual de la pandemia del coronavirus, ante el severo impacto económico y en contra de las recomendaciones de gran número de expertos médicos.

Esta mañana, el presidente, en un poco habitual cambio de opinión, afirmó que su equipo de respuesta al COVID-19 se mantendrá "indefinidamente" con su foco centrado en la seguridad y la apertura económica, apenas un día después de anunciar su intención de desmantelarlo.

"No me di cuenta de cuán popular era ese grupo de trabajo", dijo, y agregó que se le podrían sumar "dos o tres" personas. "Es muy apreciado por el público", insistió.

El martes, el vicepresidente Mike Pence dijo que el grupo de trabajo se desmantelaría en las próximas semanas para volver a una operación más tradicional.