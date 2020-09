Trump critica a los altos mandos de El Pentágono

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado a los altos mandos del Ejército y del Pentágono de su país porque, según él, libran guerras para aumentar la actividad de las compañías que trabajan en el sector de la defensa.



En una comparecencia en la Casa Blanca recogida por la cadena CNN, Trump se refirió a la polémica que ha mantenido con los militares de su país desde que la revista The Atlantic revelara que el presidente estadounidense llamó "fracasados" a los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del bosque de Belleau, en Francia, contra los alemanes durante I Guerra Mundial.



Según la revista, Trump llamó en 2018 "perdedores" y "fracasados" a los estadounidenses que murieron en la I Guerra Mundial y dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero, algo que posteriormente fue negado por el mandatario.



En esta ocasión, el presidente criticó a los principales generales y funcionarios del Pentágono, con quienes, según fuentes castrenses que cita la cadena, ha mantenido una tensa relación durante estos años. Según Trump, "los soldados están enamorados" de él, pero no ocurre lo mismo con "la gente más importante del Pentágono".



Y "probablemente (esa gente) no lo esté porque lo único que quiere hacer es pelear en guerras para todas esas maravillosas compañías que fabrican las bombas y los aviones y hacer que todo lo demás se mantenga feliz ", dijo Trump en palabras citadas por la CNN.



Fuentes de defensa han expresado a este medio su preocupación porque las acusaciones del presidente contra los altos mandos del ejército puedan tener un efecto corrosivo en el país.



"Los comentarios del presidente sobre las motivaciones de los líderes militares no solo degradan su servicio y el de aquellos a quienes dirigen; él da crédito al mismo desdén e irreflexión que trata de negar", dijo el contraalmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y analista de CNN, John Kirby.



El Pentágono, sin embargo, no ha hecho por el momento, ninguna valoración al respecto de esta declaración de Trump, que se encuentra en plena campaña electoral para la reelección por el partido republicano.